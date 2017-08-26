Гимнасты Нагорный, Белявский, Аблязин победили в отдельных видах на КР

Нагорный первенствовал в вольных упражнениях. Второе место в этом виде занял Артур Далалоян. Третьим стал Белявский.

Аблязин завоевал золото в упражнении на кольцах. Серебро досталось Никите Игнатьеву. Бронза у Нагорного.

Белявскому не было равных в упражнении на коне. На второй позиции Иван Тихонов. Тройку призеров замкнул Нагорный.

Кубок России в Екатеринбурге продлится до воскресенья.