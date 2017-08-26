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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30805125/
26 августа 2017, 17:00 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Гимнасты Нагорный, Белявский, Аблязин победили в отдельных видах на КР

МОСКВА, 26 авг — Р-Спорт. Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин стали победителями в отдельных видах на Кубке России по спортивной гимнастике в Екатеринбурге.

Нагорный первенствовал в вольных упражнениях. Второе место в этом виде занял Артур Далалоян. Третьим стал Белявский.

Аблязин завоевал золото в упражнении на кольцах. Серебро досталось Никите Игнатьеву. Бронза у Нагорного.

Белявскому не было равных в упражнении на коне. На второй позиции Иван Тихонов. Тройку призеров замкнул Нагорный.

Кубок России в Екатеринбурге продлится до воскресенья.
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