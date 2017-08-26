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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30805123/
26 августа 2017, 16:59 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Афанасьева и Ильянкова победили на КР по спортивной гимнастике в отдельных видах

МОСКВА, 26 авг — Р-Спорт. Элеонора Афанасьева и Анастасия Ильянкова победили в отдельных видах на Кубке России по спортивной гимнастике в Екатеринбурге.

Афанасьева завоевала золото в опорном прыжке. Серебро получила Виктория Трыкина. Бронза досталась Ангелине Мельниковой.

Ильянкова одержала победу на разновысоких брусьях. Второе место заняла Елена Ерёмина. Тройку призеров замкнула Ульяна Перебиносова.

Кубок России в Екатеринбурге завершится в воскресенье.
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