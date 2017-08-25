Нагорный выиграл личное многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике

Нагорный набрал 175,3 балла. Второе место занял Давид Белявский из Екатеринбурга (175,15 балла). Тройку призеров замкнул Никита Игнатьев, представляющий город Ленинск-Кузнецкий (170,65 балла).

23 августа Нагорный стал победителем командного первенства в составе сборной Москвы. В составе команды помимо Нагорного выступали Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин и Николай Кишкилев.

Кубок России по спортивной гимнастике, являющийся отборочным стартом на чемпионат мира-2017, проходит в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта с 23 по 27 августа.