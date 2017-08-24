Сборная Москвы победила в женском командном многоборье на ЧР в Екатеринбурге

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российскую гимнастку Дарью Спиридонову с золотой медалью на Универсиаде в Тайбэе, отметив, что этой победой спортсменка еще раз доказала свои высокие позиции в мире спортивной гимнастики.