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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30784014/
24 августа 2017, 14:45 | Летние: Гимнастика | Чемпионат.com

Сборная Москвы победила в женском командном многоборье на ЧР в Екатеринбурге

На Кубке России по спортивной гимнастике сборная Москвы завоевала золотые медали в женском командном первенстве.

Сегодня, 24 августа, в Екатеринбурге москвички Виктория Трыкина, Елизавета Кочеткова, Ульяна Перебиносова и Ксения Артёмова стали лучшими, набрав 161,575 балла. Серебро у команды Санкт-Петербурга, а команда Центрального федерального округа завоевала бронзовые награды.

Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Екатеринбург
Женщины. Командное многоборье

1. Москва (Виктория Трыкина, Елизавета Кочеткова, Ульяна Перебиносова, Ксения Артёмова) — 161,575.
2. Санкт-Петербург (Елена Ерёмина, Варвара Баталова, Анастасия Чеонг, Екатерина Боева) — 156,325.
3. ЦФО (Ангелина Мельникова, Елена Лиходольская, Екатерина Поликарпова, Валентина Луковникова) — 154,875.
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