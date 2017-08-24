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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30783818/
24 августа 2017, 14:34 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Путин: Победой в Тайбэе Спиридонова доказала высокие позиции в спортивной гимнастике

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российскую гимнастку Дарью Спиридонову с золотой медалью на Универсиаде в Тайбэе, отметив, что этой победой спортсменка еще раз доказала свои высокие позиции в мире спортивной гимнастики.

<em>МОСКВА 24 <span class=error>авг</span> — <span class=error>РИА</span> Новости. </em>Президент России Владимир <span class=error>Путин</span> поздравил российскую гимнастку Дарью <span class=error>Спиридонову</span> с золотой медалью на Универсиаде в <span class=error>Тайбэе</span> отметив что этой победой спортсменка еще раз доказала свои высокие позиции в мире спортивной гимнастики. Увеличить
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Спиридонова завоевала золотую медаль в упражнениях на брусьях на Универсиаде в Тайбэе. Она победила с результатом 14,233 балла. Второй стала представительница Германии Ким Буи — 14,066. Бронзу завоевала канадка Элизабет Блэк — 13,966. Еще одна представительница России Евгения Шелгунова стала пятой — 13,800.

«Уважаемая Дарья Сергеевна! Поздравляю Вас со второй золотой медалью на Универсиаде. Вы ещё раз убедительно доказали свои высокие позиции в мире спортивной гимнастики, благодаря отточенному мастерству и твёрдому настрою на победу отлично справились с поставленной задачей. Желаю Вам удачи на будущих стартах», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля в четверг.

Также глава государства поздравил с завоеванием золотой медали тхэквондиста Бориса Краснова, который выступал в весовой категории до 68 килограммов.

«Уважаемый Борис Игоревич! Поздравляю Вас с блестящей победой на XXIX Всемирной летней Универсиаде. Желаю Вам дальнейших успехов и всего наилучшего», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент также отметил великолепное мастерство, отличную физическую подготовку и чемпионский характер спортсмена. А также подчеркнул, что Краснов убедительно подтвердил высокий статус российской школы единоборств.
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Путин поздравил гимнаста Прокопьева с победой на Универсиаде в Тайбэе

Путин поздравил гимнаста Прокопьева с победой на Универсиаде в Тайбэе

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Кирилла Прокопьева с победой на XXIX Всемирной летней Универсиаде в Тайбэе в соревнованиях по спортивной гимнастике в вольных упражнениях, отметив его характер и силу воли, сообщается на сайте Кремля.
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