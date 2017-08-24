Путин поздравил гимнаста Прокопьева с победой на Универсиаде в Тайбэе

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«Уважаемый Кирилл Сергеевич! Поздравляю Вас с почётным званием чемпиона XXIX Всемирной летней Универсиады. В соревнованиях с сильными, достойными соперниками Вы проявили характер и волю, уверенно выполнили сложнейшие элементы. И по праву завоевали медаль высшей пробы», — говорится в телеграмме.

Путин также пожелал спортсмену дальнейших успехов и всего самого доброго.