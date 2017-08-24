Путин поздравил гимнаста Прокопьева с победой на Универсиаде в Тайбэе
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Кирилла Прокопьева с победой на XXIX Всемирной летней Универсиаде в Тайбэе в соревнованиях по спортивной гимнастике в вольных упражнениях, отметив его характер и силу воли, сообщается на сайте Кремля.
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«Уважаемый Кирилл Сергеевич! Поздравляю Вас с почётным званием чемпиона XXIX Всемирной летней Универсиады. В соревнованиях с сильными, достойными соперниками Вы проявили характер и волю, уверенно выполнили сложнейшие элементы. И по праву завоевали медаль высшей пробы», — говорится в телеграмме.
Путин также пожелал спортсмену дальнейших успехов и всего самого доброго.
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