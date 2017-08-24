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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30783407/
24 августа 2017, 13:59 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Путин поздравил гимнаста Прокопьева с победой на Универсиаде в Тайбэе

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Кирилла Прокопьева с победой на XXIX Всемирной летней Универсиаде в Тайбэе в соревнованиях по спортивной гимнастике в вольных упражнениях, отметив его характер и силу воли, сообщается на сайте Кремля.

<em>МОСКВА 24 <span class=error>авг</span> — <span class=error>РИА</span> Новости. </em>Президент России Владимир <span class=error>Путин</span> поздравил Кирилла <span class=error>Прокопьева</span> с победой на <span class=error>XXIX</span> Всемирной летней Универсиаде в <span class=error>Тайбэе</span> в соревнованиях по спортивной гимнастике в вольных упражнениях отметив его характер и силу воли сообщается на сайте Кремля. Увеличить
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«Уважаемый Кирилл Сергеевич! Поздравляю Вас с почётным званием чемпиона XXIX Всемирной летней Универсиады. В соревнованиях с сильными, достойными соперниками Вы проявили характер и волю, уверенно выполнили сложнейшие элементы. И по праву завоевали медаль высшей пробы», — говорится в телеграмме.

Путин также пожелал спортсмену дальнейших успехов и всего самого доброго.
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