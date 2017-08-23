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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30771410/
23 августа 2017, 14:12 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Российский гимнаст Поляшов завоевал серебро Универсиады в упражнениях на перекладине

ТАСС, 23 августа. Российский гимнаст Владислав Поляшов завоевал серебряную медаль Универсиады в Тайбэе в упражнениях на перекладине.

Первое место занял француз Аксель Ож. Увеличить
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Судья оценили выступление Поляшова в 14,100 балла. Первое место занял француз Аксель Ож (14,166), третье — японец Ватара Танигава (13,866).

Другой россиянин Алексей Ростов стал четвертым (13,733).

В активе сборной России на Универсиаде теперь 37 медалей — семь золотых, 11 серебряных и 19 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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