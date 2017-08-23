Российский гимнаст Поляшов завоевал серебро Универсиады в упражнениях на перекладине
ТАСС, 23 августа. Российский гимнаст Владислав Поляшов завоевал серебряную медаль Универсиады в Тайбэе в упражнениях на перекладине.
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Судья оценили выступление Поляшова в 14,100 балла. Первое место занял француз Аксель Ож (14,166), третье — японец Ватара Танигава (13,866).
Другой россиянин Алексей Ростов стал четвертым (13,733).
В активе сборной России на Универсиаде теперь 37 медалей — семь золотых, 11 серебряных и 19 бронзовых.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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