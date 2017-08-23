Российская гимнастка Спиридонова завоевала золото Универсиады в упражнениях на брусьях

Россиянка набрала 14,233 балла. Второе место заняла представительница Германии Ким Бай (14,066), третье — канадка Элизабет Блэк (13,966).

Спиридонова завоевала седьмое золото для российской сборной на Универсиаде. Ранее Кирилл Прокопьев победил в вольных упражнениях, Антон Булаев, Александр Дамбаев и Виктор Калашников — в стрельбе из лука в командных соревнованиях, тхэнкводист Иван Краснов победил в весовой категории до 68 кг, рапирист Сергей Бида — в личном турнире фехтовальщиков, Роман Измайлов и Никита Шлейхер — в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки, Мария Пасека, Дарья Спиридонова, Лилия Ахаимова, Дарья Елизарова и Евгения Шелгунова — в командном первенстве по спортивной гимнастике.

Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 31 медаль — семь золотых, десять серебряных и 14 бронзовых. Она занимает четвертое место в общекомандном зачете.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.