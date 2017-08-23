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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30766367/
23 августа 2017, 9:03 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Российский гимнаст Прокопьев завоевал золото в вольных упражнениях на Универсиаде

ТАСС, 23 августа. Российский гимнаст Кирилл Прокопьев выиграл золото Универсиады в вольных упражнениях.

Прокопьев показал результат 14,800 балла. Второе место занял Ким Хан Соль (14,700) из Южной Кореи, третье — японец Ватару Танигава (14,658).

В опорном прыжке серебро завоевала Лилия Ахаимова (13,983), бронзу — Мария Пасека (13,916). Российских спортсменок опередила только канадка Бриттани Роджерс (14,250).

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете. На счету команды 30 медалей — шесть золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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