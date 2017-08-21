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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30749244/
21 августа 2017, 17:05 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Российские гимнастки завоевали золото в командном турнире на Универсиаде

МОСКВА, 21 авг — Р-Спорт. Женская сборная России по спортивной гимнастике победила в командном турнире на Универсиаде в Тайбэе.

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Россиянки Лилия Ахаимова, Дарья Елизарова, Мария Пасека, Евгения Шелгунова и Дарья Спиридонова по итогам четырех упражнений набрали 163,000 балла.

Второе место заняли канадки — 161,100. Третьими стали японки — 159,900.

Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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