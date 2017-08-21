Российские гимнастки завоевали золото в командном турнире на Универсиаде
МОСКВА, 21 авг —
Р-Спорт. Женская сборная России по спортивной гимнастике победила в командном турнире на Универсиаде в Тайбэе.
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Россиянки Лилия Ахаимова, Дарья Елизарова, Мария Пасека, Евгения Шелгунова и Дарья Спиридонова по итогам четырех упражнений набрали 163,000 балла.
Второе место заняли канадки — 161,100. Третьими стали японки — 159,900.
Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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