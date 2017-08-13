Белорусская грация Екатерина Галкина заняла третье место в многоборье на этапе КМ в Казани

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По итогам четырех видов программы (обруч, мяч, булавы и лента) минчанка набрала 67,900 балла. На высшую ступень пьедестала почета поднялась Дина Аверина из России — 73,950 балла. Серебряную награду завоевала ее сестра Арина Аверина — 70,200 балла. На девятой позиции в итоговом протоколе индивидуального многоборья разместилась еще одна белоруска Алина Горносько — 63,400 балла.

В групповых упражнениях на турнире лидирует сборная России — 37,400 очка. Команда Беларуси располагается на шестой строке 32,300 балла.

Этап Кубка мира по художественной гимнастике завершится в Казани 13 августа.