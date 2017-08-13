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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30670199/
13 августа 2017, 17:45 | Летние: Гимнастика | БЕЛТА

Белорусская грация Екатерина Галкина заняла третье место в многоборье на этапе КМ в Казани

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская грация Екатерина Галкина заняла третье место в индивидуальном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике категории Challange в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам четырех видов программы (обруч мяч булавы и лента) <span class=error>минчанка</span> набрала 67900 балла. На высшую ступень пьедестала почета поднялась Дина <span class=error>Аверина</span> из России — 73950 балла. Серебряную награду завоевала ее сестра Арина <span class=error>Аверина</span> — 70200 балла. Увеличить
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По итогам четырех видов программы (обруч, мяч, булавы и лента) минчанка набрала 67,900 балла. На высшую ступень пьедестала почета поднялась Дина Аверина из России — 73,950 балла. Серебряную награду завоевала ее сестра Арина Аверина — 70,200 балла. На девятой позиции в итоговом протоколе индивидуального многоборья разместилась еще одна белоруска Алина Горносько — 63,400 балла.

В групповых упражнениях на турнире лидирует сборная России — 37,400 очка. Команда Беларуси располагается на шестой строке 32,300 балла.

Этап Кубка мира по художественной гимнастике завершится в Казани 13 августа.

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Белорусские грации завоевали 10 медалей на домашнем этапе Кубка мира по художественной гимнастике

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