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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30670119/
13 августа 2017, 17:29 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Винер-Усманова не исключила возвращения гимнастки Мамун в сборную России

КАЗАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова считает возможным возвращение в сборную России одного из ее лидеров — Маргариты Мамун. Об этом Винер-Усманова сообщила журналистам после Кубка вызова по художественной гимнастике, который прошел в Казани.

Олимпийская чемпионка 2016 года по окончании прошлого сезона приостановила свои выступления. Увеличить
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«Конечно, возможно [возвращение в сборную Мамун], все возможно. Алина Кабаева у меня целый год не выступала, потом вернулась и стала чемпионкой Европы и прекрасно поддержала команду. Я всегда жду Мамун и Кудрявцеву, я жду этих девочек, я их обожаю и в любой момент я готова их принять и работать», — сказала она.

Олимпийская чемпионка 2016 года Мамун и многократная чемпионка мира и Европы Яна Кудрявцева, ставшая на Играх в Рио-де-Жанейро второй, по окончании прошлого сезона приостановили свои выступления.
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Белорусская грация Екатерина Галкина заняла третье место в многоборье на этапе КМ в Казани

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская грация Екатерина Галкина заняла третье место в индивидуальном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике категории Challange в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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