Воронежская гимнастка Виктория Комова возобновит карьеру Кубком Воронина
В июне 2016 года СМИ сообщили о завершении карьеры спортсменки
из-за состояния здоровья.
Гимнастка Виктория Комова вернется к выступлениям в декабре на международном Кубке Михаила Воронина, сообщило агентство «Р-Спорт» в четверг, 10 августа. Выступление на турнире необходимо спортсменке ради возвращения соревновательных ощущений после длительного простоя.
В июне 2016 года СМИ сообщили о завершении карьеры спортсменки
Виктория Комова — воронежская гимнастка, двукратный серебряный призер олимпийских игр—2012. Двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница Европейских игр.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter