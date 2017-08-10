Воронежская гимнастка Виктория Комова возобновит карьеру Кубком Воронина

Гимнастка Виктория Комова вернется к выступлениям в декабре на международном Кубке Михаила Воронина, сообщило агентство «Р-Спорт» в четверг, 10 августа. Выступление на турнире необходимо спортсменке ради возвращения соревновательных ощущений после длительного простоя.

В июне 2016 года СМИ сообщили о завершении карьеры спортсменки из-за состояния здоровья, но в ноябре родственники Комовой рассказали о возможном возвращении гимнастки к полноценным тренировкам. Комова не принимала участия в соревнованиях с 2015 года.

Виктория Комова — воронежская гимнастка, двукратный серебряный призер олимпийских игр—2012. Двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница Европейских игр.