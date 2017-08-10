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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30642370/
10 августа 2017, 11:43 | Летние: Гимнастика | РИА "Воронеж"

Воронежская гимнастка Виктория Комова возобновит карьеру Кубком Воронина

В июне 2016 года СМИ сообщили о завершении карьеры спортсменки из-за состояния здоровья.

Гимнастка Виктория Комова вернется к выступлениям в декабре на международном Кубке Михаила Воронина, сообщило агентство «Р-Спорт» в четверг, 10 августа. Выступление на турнире необходимо спортсменке ради возвращения соревновательных ощущений после длительного простоя.

В июне 2016 года СМИ сообщили о завершении карьеры спортсменки из-за состояния здоровья, но в ноябре родственники Комовой рассказали о возможном возвращении гимнастки к полноценным тренировкам. Комова не принимала участия в соревнованиях с 2015 года.

Виктория Комова — воронежская гимнастка, двукратный серебряный призер олимпийских игр—2012. Двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница Европейских игр.
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