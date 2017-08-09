ЧМ-2017 по художественной гимнастике в Италии станет дебютным для сестер Авериных
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Сестры Арина и Дина Аверины, дебютировавшие на взрослом уровне в мае на чемпионате Европы художественной гимнастике, вошли в окончательный состав сборной России на чемпионат мира, который станет для них первым в карьере. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской федерации художественной гимнастики.
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Чемпионат мира пройдет в итальянском Пезаро с 30 августа по 3 сентября. 18-летние Аверины выступят в личных соревнованиях как в многоборье, так и с отдельными снарядами. В групповых упражнениях в составе сборной России примут участие Анастасия Близнюк, Евгения Леванова, Ксения Полякова, Софья Скоморох, Анастасия Татарева и Мария Толкачева. Близнюк, Татарева и Толкачева являются олимпийскими чемпионками 2016 года в групповом многоборье.
«Изменения в составе возможны только в случае получения
Крайний срок подачи заявок на участие в чемпионате мира был 26 июля, а до 9 августа национальные федерации
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