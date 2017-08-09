ЧМ-2017 по художественной гимнастике в Италии станет дебютным для сестер Авериных

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Чемпионат мира пройдет в итальянском Пезаро с 30 августа по 3 сентября. 18-летние Аверины выступят в личных соревнованиях как в многоборье, так и с отдельными снарядами. В групповых упражнениях в составе сборной России примут участие Анастасия Близнюк, Евгения Леванова, Ксения Полякова, Софья Скоморох, Анастасия Татарева и Мария Толкачева. Близнюк, Татарева и Толкачева являются олимпийскими чемпионками 2016 года в групповом многоборье.

«Изменения в составе возможны только в случае получения кем-либо травмы», — рассказал собеседник агентства.