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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30636305/
9 августа 2017, 18:46 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Родионенко: Кубок Воронина станет первым стартом для гимнастки Комовой после перерыва

МОСКВА, 9 авг — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Виктория Комова выступит после продолжительного перерыва на декабрьском Кубке Воронина, заявила агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

В июне прошлого года сообщалось, что Комова завершила карьеру по состоянию здоровья, но 22-летняя спортсменка приняла решение продолжить тренировки и в первой половине мая провела недельный сбор на базе «Озеро Круглое». Ранее сообщалось, что первым стартом для Комовой после перерыва может стать Кубок России в августе.

«Если будет все в порядке, она выступит на Кубке Воронина. Сейчас Комова восстанавливает свою программу. Программа была сложная и годится для этих стартов. Пока функционально вернуться она не готова, поэтому и выступит только в декабре. Это будет первая проба», — сказала Родионенко по телефону.

«Турнир по уровню не сильный, но ей просто нужен старт, чтобы вернуть соревновательные ощущения. Сейчас она неплохо чувствует себя на бревнышке, в вольных упражнениях, но пока не может восстановить свои брусья», — добавила она.

Комова завоевала две серебряные награды Олимпийских игр в Лондоне — в командном первенстве и личном многоборье. Российская гимнастка дважды стала чемпионкой мира на разновысоких брусьях: в 2011 году в Токио и в 2015 году в Глазго. Кроме того, в активе Комовой две серебряные награды чемпионата мира-2011 (в многоборье и в команде), золото и серебро чемпионата Европы 2012 года.
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