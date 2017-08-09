Гимнастка Комова впервые выступит на соревнованиях после длительного перерыва в декабре
МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2012 года гимнастка Виктория Комова возобновит карьеру на Кубке Михаила Воронина в декабре. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.
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Комова в конце июня возобновила тренировки на базе «Озеро Круглое». «Она выступит на Кубке Воронина в декабре. Сейчас она просто не готова, а слабо выступать ей нельзя», — сказала Родионенко.
Виктория Комова, завоевавшая золото в 2015 году на чемпионате мира в Глазго в упражнениях на брусьях, вынуждена была в 2016 году пропустить чемпионат Европы в Берне и Олимпиаду в
В активе 22-летней спортсменки также золото ЧМ-2011 в Токио (брусья) и две серебряные награды на том же турнире в командных соревнованиях и многоборье.
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