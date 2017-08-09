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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30635179/
9 августа 2017, 17:02 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Гимнастка Комова впервые выступит на соревнованиях после длительного перерыва в декабре

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2012 года гимнастка Виктория Комова возобновит карьеру на Кубке Михаила Воронина в декабре. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Спортсменка в конце июня возобновила тренировки на базе Озеро Круглое Увеличить
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Комова в конце июня возобновила тренировки на базе «Озеро Круглое». «Она выступит на Кубке Воронина в декабре. Сейчас она просто не готова, а слабо выступать ей нельзя», — сказала Родионенко.

Виктория Комова, завоевавшая золото в 2015 году на чемпионате мира в Глазго в упражнениях на брусьях, вынуждена была в 2016 году пропустить чемпионат Европы в Берне и Олимпиаду в Рио-де-Жанейро из-за сильных болей в спине. После продолжительного курса лечения у иностранных специалистов гимнастка объявила о возобновлении карьеры.

В активе 22-летней спортсменки также золото ЧМ-2011 в Токио (брусья) и две серебряные награды на том же турнире в командных соревнованиях и многоборье.
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Призеры ОИ-2016 Спиридонова и Пасека выступят на летней Универсиаде-2017

ЛОНДОН, 9 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионки мира 2015 года в упражнениях на отдельных снарядах Дарья Спиридонова и Мария Пасека, завоевавшие также серебряные награды Олимпиады-2016 в командном турнире, вошли в состав сборной России по спортивной гимнастике на летнюю Универсиаду, которая пройдет во второй половине августа в Тайбэе. Об этом сообщила ТАСС по телефону старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
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