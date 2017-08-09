Призеры ОИ-2016 Спиридонова и Пасека выступят на летней Универсиаде-2017
ЛОНДОН, 9 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионки мира 2015 года в упражнениях на отдельных снарядах Дарья Спиридонова и Мария Пасека, завоевавшие также серебряные награды Олимпиады-2016 в командном турнире, вошли в состав сборной России по спортивной гимнастике на летнюю Универсиаду, которая пройдет во второй половине августа в Тайбэе. Об этом сообщила ТАСС по телефону старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
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«В заявку сборной России по спортивной гимнастике попали медалисты последней Олимпиады Дарья Спиридонова и Мария Пасека. Также на Универсиаду поедут Лилия Ахаимова, Дарья Елизарова, Евгения Шелгунова, Владислав Поляшов, Алексей Ростов, Даниил Казачков, Илья Кибартас и Кирилл Прокопьев», — сказала Родионенко.
«Если
Летняя Универсиада-2017 пройдет с 19 по 30 августа.
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