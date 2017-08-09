Призеры ОИ-2016 Спиридонова и Пасека выступят на летней Универсиаде-2017

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«В заявку сборной России по спортивной гимнастике попали медалисты последней Олимпиады Дарья Спиридонова и Мария Пасека. Также на Универсиаду поедут Лилия Ахаимова, Дарья Елизарова, Евгения Шелгунова, Владислав Поляшов, Алексей Ростов, Даниил Казачков, Илья Кибартас и Кирилл Прокопьев», — сказала Родионенко.

«Если кому-то из этих спортсменов удастся показать на соревнованиях сложные и конкурентоспособные на самом высоком мировом уровне программы, то те будут претендовать на участие в осеннем чемпионате мира, который пройдет в Канаде», — подытожила собеседница агентства.

Летняя Универсиада-2017 пройдет с 19 по 30 августа.