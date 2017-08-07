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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30612918/
7 августа 2017, 18:53 | Летние: Гимнастика | Чемпионат.com

Лукашенко: С субъективизмом в художественной гимнастике нужно бороться

После этапа Кубка мира по художественной гимнастике, который Минск принимал в минувшие выходные, президент Беларуси Александр Лукашенко провёл встречу с главой Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, на которой высказался за искоренение субъективизма в этом виде спорта.

После этапа Кубка мира по художественной гимнастике который Минск принимал в минувшие выходные президент <span class=error>Беларуси</span> Александр <span class=error>Лукашенко</span> провёл встречу с главой Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ на которой высказался за искоренение субъективизма в этом виде спорта. Увеличить
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«Я подробнейшим образом информирован о всех событиях последних трёх дней, что касается спорта, художественной гимнастики. Я очень благодарен за это событие, что произошло в Минске. Я видел вас по телевидению, когда вы выступали. Меня не покидала одна мысль: художественная гимнастика — это тот вид спорта, где ещё очень много субъективизма. Его искоренить будет очень сложно, но бороться с этим нужно. Так думаю не только я, но и подавляющее число специалистов, спортсменов, тренеров, которые непосредственно занимаются гимнастикой.

Вы знаете, что у нас была прекрасная школа. Но, к сожалению, мы её утратили. В отличие от Японии — страны, которая была и осталась на этой вершине, — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
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