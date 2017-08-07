Белорусские грации завоевали 10 медалей на домашнем этапе Кубка мира по художественной гимнастике

Наибольший результат показала наша спортсменка, лидер национальной команды Екатерина Галкина, в композиции с мячом она оказалась лучшей. А, выступая с обручем, белорусская грация завоевала бронзовую награду. Также третье место ей досталось в упражнении с лентой. На вторую ступень пьедестала в упражнениях с мячом и лентой поднималась белорусская спортсменка Алина Горносько. Также она завоевала бронзовую награду, выступая с булавами, и серебряную медаль в индивидуальном многоборье.

6 августа в Минске состоялись финальные соревнования этапа Кубка мира по художественной гимнастике BSB Bank.

В групповых упражнениях у белорусских спортсменок 3 медали: две серебряных и одна золотая награды.

Для ведущих представителей художественной гимнастики этап Кубка мира BSB Bank в Минске стал подготовкой к чемпионату мира в итальянском Пезаро. Участие в соревнованиях приняли грации из 24 стран, Беларусь представляли 8 спортсменок.

'Для белорусов нет ничего невозможного, соревнования были организованы просто блестяще и этапы Кубка мира будут проводиться и в дальнейшем, — подчеркнул глава гимнастической федерации.