Белянкина и Рубцова выиграли Спартакиаду в синхронных прыжках на батуте
ТАСС, 1 августа. Петербургские спортсменки Вера Белянкина и Дарья Рубцова стали победительницами восьмой летней Спартакиады учащихся России в синхронных прыжках на батуте. Об этом сообщает
пресс-служба соревнований.
Белянкина и Рубцова заработали 43,950 балла. Второе место заняли также спортсменки из
Соревнования по прыжкам на батуте в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.
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