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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30551756/
1 августа 2017, 13:02 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Курганников и Багапов выиграли Спартакиаду в синхронных прыжках на батуте

ТАСС, 1 августа. Воронежские спортсмены Александр Курганников и Марат Багапов стали победителями восьмой летней Спартакиады учащихся России в синхронных прыжках на батуте. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Курганников и Багапов заработали 47,050 балла. Второе место заняли Денис Смирнов и Максим Пастушков из Краснодарского края (45,340). Бронзу завоевали представительницы Новосибирской области Павел Зайцев и Вячеслав Шадрин (44,250).

Соревнования по прыжкам на батуте в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.
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ТАСС, 1 августа. Представительница Хабаровского края Алина Кузнецова стала победительницей восьмой летней Спартакиады учащихся России в индивидуальных прыжках на батуте. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
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