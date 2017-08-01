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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30550242/
1 августа 2017, 11:17 | Летние: Гимнастика | Чемпионат.com

Токио примет чемпионат мира по прыжкам на батуте в 2019 году

Чемпионат мира по прыжкам на батуте 2019 года состоится в Токио (Япония), сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики.

Эти соревнования станут одним из этапов отбора на летние Олимпийские игры, которые также пройдут в Токио в 2020 году.

Чемпионат мира 2019 года запланирован на 29 ноября — 1 декабря.

В 2017 году чемпионат мира по прыжкам на батуте пройдёт в Софии (Болгария), в 2018-м — в Санкт-Петербурге (Россия).

На прошедшем первенстве мира в Оденсе российские спортсмены завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые награды.
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