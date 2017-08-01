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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30549676/
1 августа 2017, 10:32 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Бонарцева победила на Спартакиаде в прыжках на батуте в дисциплине двойной мини-трамп

ТАСС, 1 августа. Представительница Белгородской области Александра Бонарцева стала победительницей восьмой летней Спартакиады учащихся России в прыжках на батуте в дисциплине двойной мини-трамп. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Бонарцева заработала 67,400 балла. Второе место заняла Дана Садкова из Челябинской области (66,300). Третьей стала представительница Красноярского края Софья Богданова (64,700).

Соревнования по прыжкам на батуте в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.
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