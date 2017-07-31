Нелли Ким отметила 60-летний юбилей

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В Шымкенте Нелли с 10 лет начала заниматься спортивной гимнастикой в местной детско-юношеской спортивной школе у тренера Владимира Байдина, который и лепил из девочки олимпийскую чемпионку. Отношения тренера и его подопечной изначально не складывались, о чем в одном из документальных фильмов вспоминают родители Нелли.

«Они очень часто ругались, на тренировки идут нормально, оттуда уже идут отдельно. Оказывается тренер Вадим Борисович Байдин ей сказал, что у неё плечи не спортивные, не гимнастические. Она из-за этого обиделась, ушла из зала и пришла домой заплаканная», — рассказывают родители Нелли. Как оказалось, это была часть психологической подготовки. И вскоре, благодаря упорству маленькой девочки и профессионализму Байдина, спортивная карьера юной гимнастки пошла в гору.

«Конечно, когда я пришла в сборную, сказали: вот какая-то пришла маленькая девочка из какого-то Казахстана, из маленького города Шымкент, который даже не знали где на карте находится. И вот тогда, когда я начала делать эти сложные элементы, показывать, тогда уже начали меня серьезно воспринимать и та же Турищева Людмила, Ольга Корбут во мне почувствовали соперницу. Я уже была на голову выше, выполняла сложные элементы, то есть у меня была новая гимнастика», — делится воспоминаниями Нелли Ким.

Становление олимпийской чемпионки наблюдал друг детства Нели Ким — Альберт Габассов. Когда-то они тренировались вместе, в одном гимнастическом зале. С тех пор, как в 20 лет Нелли вышла замуж и переехала в Минск, связь между ними оборвалась.

«Мы вместе тренировались в зале, а до этого в казахском технологическом институте тренировались, то есть они были еще девочками, а я года на 3 старше. Я был свидетелем, того как всё у неё начиналось. Она была скромная, как все дети того времени, трудолюбивая, целеустремленная. Все качества достойные гимнастки. Ну и надо отдать должное тренеру Байдину, он очень много усилий приложил для того, чтобы ее поднять», — рассказывает Альберт Габбасов.

Наставник Нелли, в будущем не раз указывал ей верный путь. И был советником для юной спортсменки не только в спортивной жизни. О человеке, который стал буквально вторым отцом для юной гимнастки, сама Нелли вспоминает с особой теплотой.

Решение 20-летней Нелли переехать в Минск Владимир Байдин воспринимал болезненно, принимая все возможные меры, чтобы его любимица осталась в Шымкенте. Однако упорство Нелли проявилось и здесь. В 75-м году она стала чемпионкой Европы и абсолютной чемпионкой Спартакиады народов СССР. В 76 -м казахстанская гимнастка завоевала титул трехкратной олимпийской чемпионки в Канадском Монреале. А спустя год, Нелли, на пике своей карьеры, вышла замуж и уехала в Минск.

В 1979 году Нелли стала абсолютной чемпионкой мира, а в 80-м, на московской Олимпиаде, Ким вновь стала двукратной олимпийской чемпионкой и первой гимнасткой в истории Олимпийских игр, получившей максимальную оценку в 10 баллов за вольные упражнения и опорный прыжок. Вот так красиво к своему завершению подошла спортивная карьера Нелли Ким. После, она долгое время тренировала различные национальные сборные по спортивной гимнастике в Белоруссии, Корее и Италии, однако продолжала наблюдать за спортивными достижениями своих казахстанских коллег.

Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан, олимпийская чемпионка Ольга Шишигина просит создать в Астане гимнастический центр имени Нелли Ким.