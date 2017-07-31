Нелли Ким отметила 60-летний юбилей
Пятикратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы и многократная чемпионка СССР, самая именитая казахстанская гимнастка Нелли Ким принимает поздравления в свой юбилей. Шымкентцы старшего поколения знают, что спортивная карьера Нелли Ким началась именно в нашем городе. Сейчас Нелли Владимировна вместе с родными проживает в США.
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В Шымкенте Нелли с 10 лет начала заниматься спортивной гимнастикой в местной
«Они очень часто ругались, на тренировки идут нормально, оттуда уже идут отдельно. Оказывается тренер Вадим Борисович Байдин ей сказал, что у неё плечи не спортивные, не гимнастические. Она
«Конечно, когда я пришла в сборную, сказали: вот
Становление олимпийской чемпионки наблюдал друг детства Нели Ким — Альберт Габассов.
«Мы вместе тренировались в зале, а до этого в казахском технологическом институте тренировались, то есть они были еще девочками, а я года на 3 старше. Я был свидетелем, того как всё у неё начиналось. Она была скромная, как все дети того времени, трудолюбивая, целеустремленная. Все качества достойные гимнастки. Ну и надо отдать должное тренеру Байдину, он очень много усилий приложил для того, чтобы ее поднять», — рассказывает Альберт Габбасов.
Наставник Нелли, в будущем не раз указывал ей верный путь. И был советником для юной спортсменки не только в спортивной жизни. О человеке, который стал буквально вторым отцом для юной гимнастки, сама Нелли вспоминает с особой теплотой.
Решение 20-летней Нелли переехать в Минск Владимир Байдин воспринимал болезненно, принимая все возможные меры, чтобы его любимица осталась в Шымкенте. Однако упорство Нелли проявилось и здесь. В 75-м году она стала чемпионкой Европы и абсолютной чемпионкой Спартакиады народов СССР. В 76 -м казахстанская гимнастка завоевала титул трехкратной олимпийской чемпионки в Канадском Монреале. А спустя год, Нелли, на пике своей карьеры, вышла замуж и уехала в Минск.
В 1979 году Нелли стала абсолютной чемпионкой мира, а в 80-м, на московской Олимпиаде, Ким вновь стала двукратной олимпийской чемпионкой и первой гимнасткой в истории Олимпийских игр, получившей максимальную оценку в 10 баллов за вольные упражнения и опорный прыжок. Вот так красиво к своему завершению подошла спортивная карьера Нелли Ким. После, она долгое время тренировала различные национальные сборные по спортивной гимнастике в Белоруссии, Корее и Италии, однако продолжала наблюдать за спортивными достижениями своих казахстанских коллег.
Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан, олимпийская чемпионка Ольга Шишигина просит создать в Астане гимнастический центр имени Нелли Ким.
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