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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30362797/
12 июля 2017, 13:39 | Летние: Гимнастика | Чемпионат.com

Экс-врач сборной США по гимнастике может быть приговорён к 60 годам тюрьмы

Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике 53-летний Ларри Нассар признал себя виновным по трём эпизодам, связанным с растлением несовершеннолетних.

В начале года бывшие американские гимнастки Джессика Ховард и Жанетт Антолин в эфире программы «60 минут» на телеканале CBS обвинили Нассара в сексуальном домогательстве.

Он был арестован в декабре в рамках федерального расследования по распространению детской порнографии. Ларри обвиняется в растлении десятков пациентов в период с 1996 по 2015 год.

Если суд признает Нассара виновным по всем эпизодам, ему грозит до 60 лет тюремного заключения, сообщает MLive.
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