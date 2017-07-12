Экс-врач сборной США по гимнастике может быть приговорён к 60 годам тюрьмы
Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике 53-летний Ларри Нассар признал себя виновным по трём эпизодам, связанным с растлением несовершеннолетних.
В начале года бывшие американские гимнастки Джессика Ховард и Жанетт Антолин в эфире программы «60 минут» на телеканале CBS обвинили Нассара в сексуальном домогательстве.
Он был арестован в декабре в рамках федерального расследования по распространению детской порнографии. Ларри обвиняется в растлении десятков пациентов в период с 1996 по 2015 год.
Если суд признает Нассара виновным по всем эпизодам, ему грозит до 60 лет тюремного заключения, сообщает MLive.
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