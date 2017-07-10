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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30335098/
10 июля 2017, 10:23 | Летние: Гимнастика | БЕЛТА

Белорусская грация Екатерина Галкина завоевала две золотые награды в Берлине

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская грация Екатерина Галкина завоевала две золотые награды на этапе Кубка мира в категории «челлендж», который завершился в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительный день турнира на гимнастическом ковре Макс-<span class=error>Шмелинг</span>-<span class=error>халле</span> прошли соревнования в отдельных видах. Одна из лидеров белоруской сборной стала первой в выступлении с лентой — 16700 балла. Увеличить
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В заключительный день турнира на гимнастическом ковре «Макс-Шмелинг-халле» прошли соревнования в отдельных видах. Одна из лидеров белоруской сборной стала первой в выступлении с лентой — 16,700 балла. На пьедестал почета поднялись также две россиянки. Юлия Бравикова (16,600) заняла второе место, а Екатерина Селезнева (16,450) расположилась на третьей строке итогового протокола.

На старте состязаний в многоборье после упражнений с обручем и мячом белоруска получила 35,950 балла и уверенно лидировала.

На счету Екатерины Галкиной две бронзовые награды в отдельных видах: в упражнениях с мячом и булавами. Как сообщалось ранее, белоруска завоевала также золотую награду в Берлине в индивидуальном многоборье.

Белорусская команда в групповых упражнениях в составе Анастасии Рыбаковой, Марии Котяк, Анны Гайдукевич, Анна Швайбы, Маргариты Овадинской и Арины Цицилиной в композиции с пятью обручами заняла третье место (17,950 балла), уступив командам Украины (18,500) и России (18,700).

Следующим стартом для ведущих представителей художественной гимнастики станет этап Кубка мира, который с 4 по 6 августа пройдет в Минске, в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club. Планируется, что в столице выступят и все лидеры сборной Беларуси.

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