Россиянки завоевали серебро и бронзу на этапе КМ по художественной гимнастике в Берлине
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россиянки Юлия Бравикова и Екатерина Селезнева завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно в многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Берлине.
Первое место заняла белоруска Екатерина Галкина, набравшая 71,150 балла по итогам четырех упражнений. Бравикова набрала 70,150 балла, Селезнева — 68,750.
Турнир в Берлине завершится в воскресенье финалами в отдельных видах индивидуальной программы и в групповых упражнениях.
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