Россиянки завоевали серебро и бронзу на этапе КМ по художественной гимнастике в Берлине

Первое место заняла белоруска Екатерина Галкина, набравшая 71,150 балла по итогам четырех упражнений. Бравикова набрала 70,150 балла, Селезнева — 68,750.

Турнир в Берлине завершится в воскресенье финалами в отдельных видах индивидуальной программы и в групповых упражнениях.