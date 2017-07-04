Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30281291/
4 июля 2017, 18:12 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Кабаева выбрана первым послом чемпионата мира по художественной гимнастике 2017 года

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева выбрана первым послом чемпионата мира по художественной гимнастике — 2017. Об этом сообщает Всероссийская федерация художественной гимнастики в Instagram.

Кабаева выбрана первым послом чемпионата мира по художественной гимнастике 2017 года - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Международная федерации гимнастики стала выбирать посланников вида спорта на каждый чемпионат мира, начиная с этого года. Основная миссия посла заключается в популяризации и продвижении художественной гимнастики на международном уровне. Посол примет участие в медальной церемонии чемпионата, пресс-конференции и других публичных мероприятиях.

Кабаева завоевала золото Олимпиады в 2004 году в индивидуальном многоборье. Россиянка два раза становилась абсолютной чемпионкой мира (1999, 2003) и пять раз абсолютной чемпионкой Европы (1998−2000, 2002, 2004).

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в итальянском городе Пезаро с 29 августа по 3 сентября.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гимнастики

Еще 7 новостей  Все новости
4 июля

РУСАДА до конца года может взять более четырех тысяч допинг-проб

Жуков: наследие ОИ-2014 превзошло все ожидания спустя 10 лет после победы заявки Сочи

Трехкратная чемпионка мира Оксана Сливенко приняла решение вернуться в тяжелую атлетику