Кабаева выбрана первым послом чемпионата мира по художественной гимнастике 2017 года
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева выбрана первым послом чемпионата мира по художественной гимнастике — 2017. Об этом сообщает Всероссийская федерация художественной гимнастики в Instagram.
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Международная федерации гимнастики стала выбирать посланников вида спорта на каждый чемпионат мира, начиная с этого года. Основная миссия посла заключается в популяризации и продвижении художественной гимнастики на международном уровне. Посол примет участие в медальной церемонии чемпионата,
Кабаева завоевала золото Олимпиады в 2004 году в индивидуальном многоборье. Россиянка два раза становилась абсолютной чемпионкой мира (1999, 2003) и пять раз абсолютной чемпионкой Европы (1998−2000, 2002, 2004).
Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в итальянском городе Пезаро с 29 августа по 3 сентября.
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