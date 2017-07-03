Рухнувшие брусья. Умер Владислав Растороцкий
Второго июля не стало гениального тренера — Владислава Растороцкого. Он скончался на 85-м году жизни.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Для того чтобы навечно вписать свое имя в историю, Растороцкому с лихвой хватило бы единственной, самой первой ученицы — Людмилы Турищевой. Четырехкратной олимпийской чемпионки и семикратной чемпионки мира. Гимнастки, надежной, как скала. Какой, собственно, от первого до последнего штриха вылепил ее Растороцкий. Именно Турищеву спустя годы тренер без конца ставил в пример всем последующим подопечным: двукратной олимпийской чемпионке Наташе Шапошниковой, трехкратной чемпионке мира Наталье Юрченко.
А возможно, все дело в том, что Турищеву — и неизменного Растороцкого рядом — я просто в силу собственного возраста видела чаще, чем тех, кто появился в сборной позже. Людмилу, как и Ирину Роднину — в фигурном катании, вся страна считала олицетворением советского атлета, и рухнувшие за спиной Турищевой брусья на кубке мира-1975 в Лондоне, не которых гимнастка, уже чувствуя, как под руками гуляют жерди, успела отработать комбинацию и выиграть — идеально ложились штрихом в ее портрет. Шок, причем не только у чемпионки, наступил потом, когда телевидение раз за разом принялось прокручивать одну и ту же картинку: хрупкая девушка, взлетая в соскоке в воздух, готовится мертво впечатать ноги в мат, а за ее спиной в груду дерева и металла с диким грохотом рассыпается снаряд.
История Растороцкого, как тренера, была в
Хотя, наверное, я ошибаюсь: результат интересовал Растороцкого всегда «во-вторых». Его профессиональный расцвет пришелся на годы, когда от тренеров требовали исключительно «золотого» товара, но даже в той реальности медали учениц этого громадного,
Из тех редких встреч, что мы пересекались в залах,
Таким волшебством для Растороцкого неизменно оставался
Все последующее воспитание строилась именно на этом понятии. Не справился с соблазном, усевшись за накрытый стол, или поленился на тренировке — предательство. Потому что вид спорта такой: малейшее послабление самому себе способно привести к травме. А в травме всегда виноват тренер, потому что не уследил, не объяснил вовремя, не добился стопроцентной надежности. Значит, нужно объяснять, убеждать, добиваться даже не подчинения — понимания. Или расставаться. Потому что работа, сделанная без максимальной отдачи — пустой труд.
«Не нужно позорить гимнастику» — одна из любимых фраз Растороцкого и самое страшное ругательство, на которое был способен тренер по отношению к ученицам. В этой фразе, если задуматься, была заключена вся суть долгой гимнастической жизни выдающегося тренера. Вплоть до своей кончины он занимался тем, что продолжал создавать некое абсолютное гимнастическое совершенство из того «материала», что попадал в его руки. Пусть не в сборной, а в крошечных провинциальных Лисках близ Воронежа. Там, где прошло его собственное детство, и там, где для гимнастического маэстро создали достойную его школу.
Еще он был бесконечно добрым человеком. Считал это главным человеческим качеством и тоже частенько повторял: «Если из тех, с кем я работал, вырастут добрые и правдивые люди, значит, я работал не напрасно.
Не напрасно, Владислав Степанович. Возможно,
Просто сейчас это сложно понять. Потому что больно. Потому что шок. Потому что рухнули брусья.
И все равно нужно идти дальше — просто для того, чтобы не предавать. Ни гимнастику, ни тренера.
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