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3 июля 2017, 0:12 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Тренер чемпионов ОИ по спортивной гимнастике Растороцкий скончался на 85-м году жизни

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР и России по спортивной гимнастике Владислав Растороцкий, тренировавший олимпийских чемпионов по спортивной гимнастике, скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России.

Тренер чемпионов ОИ по спортивной гимнастике Растороцкий скончался на 85-м году жизни - Фото Увеличить
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Растороцкий, являющийся заслуженным тренером СССР и России, был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов и дважды орденом «Знак Почета».

Растороцкий воспитал четырехкратную олимпийскую чемпионку и семикратную чемпионку мира Людмилу Турищеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Наталью Шапошникову, трехкратную чемпионку мира Наталью Юрченко и чемпионку мира Альбину Шишову.
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Спецпрокурор: Гимнастика США из-за скандала должна изменить культуру отношений с людьми

Спецпрокурор: Гимнастика США из-за скандала должна изменить культуру отношений с людьми

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Американской гимнастике необходимо «полностью изменить культуру» взаимоотношений между людьми, причастными к развитию этого вида спорта. К такому выводу пришла спецпрокурор Дебра Дэниелс, распространившая 100-страничный доклад по итогам расследования скандала, связанного с многочисленными случаями сексуальных домогательств к юным американским гимнасткам. По ее словам, масштабы проблемы «гораздо шире», чем принято думать, и не ограничиваются сотнями известных случаев.
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