Тренер чемпионов ОИ по спортивной гимнастике Растороцкий скончался на 85-м году жизни
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР и России по спортивной гимнастике Владислав Растороцкий, тренировавший олимпийских чемпионов по спортивной гимнастике, скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает
пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России.
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Растороцкий, являющийся заслуженным тренером СССР и России, был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов и дважды орденом «Знак Почета».
Растороцкий воспитал четырехкратную олимпийскую чемпионку и семикратную чемпионку мира Людмилу Турищеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Наталью Шапошникову, трехкратную чемпионку мира Наталью Юрченко и чемпионку мира Альбину Шишову.
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