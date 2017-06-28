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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30221663/
28 июня 2017, 20:25 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Гимнастка Комова возобновила тренировки на «Озере Круглом»

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр 2012 года по спортивной гимнастике Виктория Комова, пропустившая Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, принимает участие в учебно-тренировочном сборе на «Озере Круглом». Об этом ТАСС по телефону рассказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко надеется что на Кубке России спортсменка сможет выступить на двух снарядах. Увеличить
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Комова, завоевавшая золото в 2015 году на чемпионате мира в упражнении на брусьях, вынуждена была в 2016 году пропустить чемпионат Европы в Берне и Олимпиаду в Рио-де-Жанейро из-за сильных болей в спине. После продолжительного курса лечения у иностранных специалистов гимнастка объявила о возобновлении карьеры. В начале мая гимнастка уже проводила несколько дней на тренировочной базе, пообещав тренерскому штабу приехать на сбор в июне.

«Действительно, Виктория прибыла на тренировочный сбор, но пока она еще не вошла в нормальное физическое состояние. Нужно понимать, что после травмы и столь длительного перерыва сложно восстановить программу, но Виктория старается. Очень надеемся, что на Кубке России она сможет выступить на двух снарядах», — сказала Родионенко.

«В данный момент Комова занимается по индивидуальной программе и тренируется с молодежным составом. Опять же нужно понимать, что у основной группы нагрузки совершенно другие и нельзя подстраивать весь тренировочный процесс под одного спортсмена, но Виктория все время под наблюдением. Не сказала бы, что перенесенная травма сильно сказывается на здоровье спортсменки, но в данный момент самыми тяжелыми для нее являются брусья — тот снаряд, где она привыкла быть лучшей», — добавила она.

«Сейчас Вика тренируется как никогда»

Ранее тренер Комовой Геннадий Елфимов в интервью газете «Спорт-Экспресс» сообщил, что ближайший турнир, в котором Комова примет участие, будет Кубок Воронина в декабре.

«Если иметь в виду многоборье, то она должна выступить на Кубке Воронина в декабре. Но, если у Виктории будет желание выступить на Кубке России в августе хотя бы на бревне, то мы ее обязательно допустим. К счастью, со здоровьем у Вики все в порядке и у врачей по состоянию здоровья к гимнастке претензий нет. Плюс ко всему, сейчас упражнения на бревне у Комовой получаются лучше всего», — сказала Родионенко.

«Комова настроена очень хорошо. Сейчас Вика тренируется как никогда, первая приходит в зал и уходит последняя. Она очень рада тому, что ее больше не мучает травма, но сейчас для нас основной целью является восстановление функциональных навыков спортсменки», — добавила Родионенко.

На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году Комова завоевала серебро в многоборье и в командном первенстве. В 2011 году на чемпионате мира в Токио она завоевала одну золотую и две серебряные медали, еще одно золото чемпионата мира она взяла в 2015 году в Глазго.
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