Гимнастка Комова возобновила тренировки на «Озере Круглом»

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Комова, завоевавшая золото в 2015 году на чемпионате мира в упражнении на брусьях, вынуждена была в 2016 году пропустить чемпионат Европы в Берне и Олимпиаду в Рио-де-Жанейро из-за сильных болей в спине. После продолжительного курса лечения у иностранных специалистов гимнастка объявила о возобновлении карьеры. В начале мая гимнастка уже проводила несколько дней на тренировочной базе, пообещав тренерскому штабу приехать на сбор в июне.

«Действительно, Виктория прибыла на тренировочный сбор, но пока она еще не вошла в нормальное физическое состояние. Нужно понимать, что после травмы и столь длительного перерыва сложно восстановить программу, но Виктория старается. Очень надеемся, что на Кубке России она сможет выступить на двух снарядах», — сказала Родионенко.

«В данный момент Комова занимается по индивидуальной программе и тренируется с молодежным составом. Опять же нужно понимать, что у основной группы нагрузки совершенно другие и нельзя подстраивать весь тренировочный процесс под одного спортсмена, но Виктория все время под наблюдением. Не сказала бы, что перенесенная травма сильно сказывается на здоровье спортсменки, но в данный момент самыми тяжелыми для нее являются брусья — тот снаряд, где она привыкла быть лучшей», — добавила она.

«Сейчас Вика тренируется как никогда»

Ранее тренер Комовой Геннадий Елфимов в интервью газете «Спорт-Экспресс» сообщил, что ближайший турнир, в котором Комова примет участие, будет Кубок Воронина в декабре.

«Если иметь в виду многоборье, то она должна выступить на Кубке Воронина в декабре. Но, если у Виктории будет желание выступить на Кубке России в августе хотя бы на бревне, то мы ее обязательно допустим. К счастью, со здоровьем у Вики все в порядке и у врачей по состоянию здоровья к гимнастке претензий нет. Плюс ко всему, сейчас упражнения на бревне у Комовой получаются лучше всего», — сказала Родионенко.

«Комова настроена очень хорошо. Сейчас Вика тренируется как никогда, первая приходит в зал и уходит последняя. Она очень рада тому, что ее больше не мучает травма, но сейчас для нас основной целью является восстановление функциональных навыков спортсменки», — добавила Родионенко.

На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году Комова завоевала серебро в многоборье и в командном первенстве. В 2011 году на чемпионате мира в Токио она завоевала одну золотую и две серебряные медали, еще одно золото чемпионата мира она взяла в 2015 году в Глазго.