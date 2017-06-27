Спецпрокурор: Гимнастика США из-за скандала должна изменить культуру отношений с людьми

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Рекомендации одобрены

Для проведения данного расследования Дэниелс была нанята Федерацией гимнастики США в частном качестве. В прошлом она была профессиональным следователем прокуратуры, но теперь уже не находится на госслужбе. Тем не менее председатель совета директоров Федерации гимнастики США Пол Падилья сразу объявил, что совет единодушно одобрил все 70 рекомендаций, выработанных Дэниелс.

Общий смысл их сводится к ужесточению контроля за любыми возможными нарушениями во взаимоотношениях между спортсменами и их старшими наставниками — тренерами, врачами, различными функционерами. В числе прочего, предлагается создать в руководстве федерации пост директора по вопросам безопасности, который бы курировал эту тему, и одновременно лишить президента федерации «контролирующей роли» в данной сфере; сделать обязательной отчетность о любых нарушениях, допустить прием тревожных сигналов от «третьих лиц», сторонних наблюдателей, и выработать «ясный порядок реагирования» на жалобы.

Следствие скандала

Комментируя развитие событий, газета USA Today указывает, что «многие из этих рекомендаций уже выполнены при создании Центра безопасного спорта США — независимой организации, учрежденной Национальным олимпийским комитетом» для защиты от сексуальных домогательств членов олимпийского движения США.

Все эти меры — следствие скандала, продолжающегося в Федерации гимнастики США. Непосредственным поводом для него стали обвинения в сексуальных домогательствах к десяткам спортсменок со стороны бывшего врача сборных команд страны по гимнастике Лоуренса Нассара. Против него заведены как минимум четыре уголовных дела, хотя сам он пока все обвинения отвергает. Суда над ним еще не было.

Нассаром дело не ограничивается. Журналистское расследование, проведенное в прошлом году газетой «Индианаполис стар» (штаб-квартира Федерации гимнастики США находится в Индианаполисе — прим. ТАСС), показало, что за последние 20 лет американские тренеры по гимнастике более 360 раз обвинялись в сексуальных домогательствах к воспитанницам. В марте на фоне публичных разоблачений со стороны юристов-правозащитников и прессы вынужден был уйти в отставку президент Федерации гимнастики страны Стив Пенни.

Дэниелс сказала журналистам, что, по ее убеждению, известными случаями дело не ограничивается. Но давать собственные новые оценки по поводу того, сколько людей могли реально пострадать, она не стала. По ее словам, ее и не просили разбираться в конкретных прошлых нарушениях, что ее доклад призван быть «попыткой взглянуть вперед, а не «зеркалом заднего вида».

Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект «о защите юных жертв сексуальных домогательств» в спорте. Чтобы закон вступил в силу, он должен быть также одобрен Сенатом и подписан президентом США. Перспективы рассмотрения инициативы в Сенате пока не сообщается.