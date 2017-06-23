Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/gymnastics/30171776/
23 июня 2017, 16:36 | Летние: Гимнастика | Sports.kz

Чемпионат Азии по художественной гимнастике пройдет в Астане

В Астане пройдет девятый чемпионат Азии по художественной гимнастике среди сеньоров и 15-й среди юниоров.

В <span class=error>Астане</span> пройдет девятый чемпионат Азии по художественной гимнастике среди сеньоров и 15-й среди юниоров. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортивное событие состоится в рамках международной выставки ЭКСПО-2017. С 21 по 24 июня в спортивном комплексе «Даулет» выступят представительницы из 14 стран — Малайзии, Японии, Южной Кореи и других. Всего около 300 участников. Они разыграют 54 комплекта медалей. Накануне турнира наша команда прошла недельные сборы в подмосковном Новогорске.

Отметим, Казахстан в четвертый раз удостаивается чести принять континентальное первенство.

Алия Юсупова, главный тренер сборной РК:
— Мы составили программу в Москве, у Ирины Борисовны Зиновко — это постановщик. Все в мире пытаются к ней попасть, потому что она очень сильный постановщик. Сабине Аширбаевой она составила 4 упражнения.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гимнастики

Чемпионат Азии по художественной гимнастике пройдет в Астане

Чемпионат Азии по художественной гимнастике пройдет в Астане

С 24 по 27 июня в Астане в рамках международной выставки EXPO-2017 состоятся 9-ый чемпионат Азии по художественной гимнастике среди сеньоров и 15-ый чемпионат Азии среди юниоров, сообщает Федерация художественной гимнастики РК.
Все новости
22 июня

Геннадий Головкин: «Если бы я прикончил Джейкобса, боя с Альваресом могло бы не быть»

Геннадий Головкин: «Когда я рос, я дрался каждый день. В Казахстане у меня была очень тяжелая жизнь»

Головкину задали провокационный вопрос о девушках