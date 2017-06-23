Чемпионат Азии по художественной гимнастике пройдет в Астане
В Астане пройдет девятый чемпионат Азии по художественной гимнастике среди сеньоров и 15-й среди юниоров.
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Спортивное событие состоится в рамках международной выставки ЭКСПО-2017. С 21 по 24 июня в спортивном комплексе «Даулет» выступят представительницы из 14 стран — Малайзии, Японии, Южной Кореи и других. Всего около 300 участников. Они разыграют 54 комплекта медалей. Накануне турнира наша команда прошла недельные сборы в подмосковном Новогорске.
Отметим, Казахстан в четвертый раз удостаивается чести принять континентальное первенство.
Алия Юсупова, главный тренер сборной РК:
— Мы составили программу в Москве, у Ирины Борисовны Зиновко — это постановщик. Все в мире пытаются к ней попасть, потому что она очень сильный постановщик. Сабине Аширбаевой она составила 4 упражнения.
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