Белорусские грации один из этапов подготовки к летним Играм-2020 проведут в Японии

По словам главного тренера, белорусские спортсменки с оптимизмом смотрят в новый олимпийский цикл. «Недавно Белорусская ассоциация гимнастики подписала договор о том, что наши грации проведут подготовку на базе города Сироиси во дворце “Белый куб”, который будет предоставлен белорусским гимнасткам. В центр закупаются специальное покрытие и все необходимое оборудование», — отметила Ирина Лепарская. Условия предоставлены такие, что, приехав на Олимпийские игры-2020 в Токио, наши спортсменки будут чувствовать себя уверенно.

В свою очередь первый заместитель министр спорта и туризма Вячеслав Дурнов отметил хорошее выступление белорусских гимнасток на чемпионате Европы в Будапеште. «Всего в ходе сезона 2017 года белорусские спортсменки завоевали 93 награды различного достоинства на международных стартах. Объем проделанной работы гимнастками воплощается в хорошие результаты на топовых соревнованиях, таких как чемпионаты Европы и мира. Начался новый олимпийский цикл, и выступления наших гимнасток показывают, что подготовка к главному старту четырехлетия идет по плану», — добавил первый замминистра.

На чемпионате Европы в Будапеште белорусские гимнастки завоевали две медали. Главным стартом этого года для них станет чемпионат мира, который пройдет с 30 августа по 3 сентября в Пезаро (Италия).