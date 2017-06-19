Чемпионат Азии по художественной гимнастике пройдет в Астане

Чемпионат Азии по художественной гимнастике — значимое соревнование, которое проходит один раз в год. Казахстан в четвертый раз удостаивается чести принять континентальное первенство.



В соревнованиях примут участие более 150 сильнейших гимнасток из 14 стран азиатского региона. Нашу страну посетят около 300 участников чемпионата Азии.



Главным судьей чемпионата Азии Азиатский гимнастический союз (AGU) назначил президента Технического комитета по художественной гимнастике — Гёзал Филиппову. В состав судейской бригады войдут представители из Китая, Гонконга, Китайского Тайбэя, Республики Корея, Монголии, Сингапура, Кыргызстана, Узбекистана, Таиланда, Филиппин, Японии и Казахстана.



Будет разыграно 54 комплекта медалей. По индивидуальной программе 72 участницы разыграют комплекты наград в отдельных видах многоборья — упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, в командном первенстве и личном многоборье. По групповой программе 15 сильнейших команд поборются за звание чемпионок Азии в многоборье и финалах.



Среди сеньоров в индивидуальной программе нашу страну представят участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Сабина Аширбаева (Южно-Казахстанская область), Алина Адильханова (Южно-Казахстанская область), Анна Афуксениди (Алматы), Селина Жуматаева (Астана).



Среди юниоров в индивидуальной программе Казахстан представят Адиля Тлекенова (Астана), Роза Абитова, Даяна Абдирбекова (Южно-Казахстанская область).