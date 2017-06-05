Шесть медалей завоевали белорусские грации на этапе КМ категории Challenge в Мексике

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В индивидуальном многоборье Алина Горносько, набрав 67,150 балла, заняла третье место. Опередили Алину россиянки Екатерина Селезнева и Полина Хонина. Бронзовую награду завоевала также белорусская команда в групповых упражнениях в составе Анастасии Рыбаковой, Марии Котяк, Анны Гайдукевич, Анны Швайбы, Маргариты Овадинской и Арины Цицилиной. Белоруски уступили только сборным Украины и России.

В отдельных видах в Гвадалахаре Алина Горносько завоевала серебряную награду в композиции с обручем и бронзовую медаль в упражнении с мячом. В первом финале Алина набрала 17,200 балла. Выше оценка только у россиянки Екатерины Селезневой — 17,800. В композиции с мячом результат белоруски — 18,000. Победила в этом виде Полина Хонина — 18,400, второй стала Екатерина Селезнева — 18,050. В упражнении с лентой на третью ступень пьедестала почета поднялась Юлия Евчик — 16,700, уступившая Екатерине Селезневой — 17,800 и Анастасии Сердюковой из Узбекистана — 16,800. Для Юлии медаль в Гвадалахаре — первая на взрослых соревнованиях.

Белорусская команда в групповых упражнениях добавила в копилку сборной серебро в композиции с пятью обручами. Гимнастки получили от судей 18,350 балла, опередив сильные сборные России, Украины, Китая. Выше оказалась лишь команда Японии — 18,600.

По итогам выступления на этапе Кубка мира категории Challenge в активе нашей команды две серебряные и четыре бронзовые награды. Следующий этап этих рейтинговых соревнований состоится с 7 по 9 июля в Берлине.