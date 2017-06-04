Хонина победила в многоборье на этапе Челлендж Кубка в Испании

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова раскритиковала предложение об отмене параллельных зачетов. Вопрос обсуждался на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое состоялось в Краснодаре. Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказался против системы параллельных зачетов.