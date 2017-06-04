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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29973079/
4 июня 2017, 11:40 | Летние: Гимнастика | Чемпионат.com

Хонина победила в многоборье на этапе Челлендж Кубка в Испании

Россиянка Полина Хонина победила в личном многоборье на этапе Челлендж Кубка по художественной гимнастике в Гвадалахаре.

Второе место заняла её соотечественница Екатерина Селезнёва. В групповом многоборье первенствовала сборная России.

Художественная гимнастика. Этап мирового Челлендж Кубка. Гвадалахара, Испания.

Личное многоборье
1. Полина Хонина (Россия) — 68,700.
2. Екатерина Селезнёва (Россия) — 67,650.
3. Алина Гарнашко (Беларусь) — 67,150.

Группы. Многоборье
1. Россия — 36,550.
2. Украина — 36,350.
3. Беларусь — 35,300.
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