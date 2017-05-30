Дарья Ясинская стала серебряным призером ЧА по спортивной гимнастике
В столице Таиланда Бангкоке состоялся чемпионат Азии по спортивной гимнастике среди юниоров и взрослых, сообщает Prosports.kz.
В нынешнем году в этих соревнованиях принимали участие более 130 спортсменов из 24 стран. В составе сборной Казахстана в турнире среди юниоров единственную медаль завоевала воспитанница ОДЮСШ гимнастики из Караганды Дарья Ясинская, заняв второе место в опорном прыжке среди девушек. Серебряного призера чемпионата Азии тренируют Марина Тациева и Наталья Альхова.
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