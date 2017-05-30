Дарья Ясинская стала серебряным призером ЧА по спортивной гимнастике

В нынешнем году в этих соревнованиях принимали участие более 130 спортсменов из 24 стран. В составе сборной Казахстана в турнире среди юниоров единственную медаль завоевала воспитанница ОДЮСШ гимнастики из Караганды Дарья Ясинская, заняв второе место в опорном прыжке среди девушек. Серебряного призера чемпионата Азии тренируют Марина Тациева и Наталья Альхова.