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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29843540/
23 мая 2017, 20:35 | Летние: Гимнастика | Спорт-Экспресс

Винер-Усманова раскритиковала предложение об отмене параллельных зачетов

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова раскритиковала предложение об отмене параллельных зачетов. Вопрос обсуждался на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое состоялось в Краснодаре. Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказался против системы параллельных зачетов.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (<span class=error>ВФХГ</span>) и главный тренер национальной команды Ирина <nobr>Винер-Усманова</nobr> раскритиковала предложение об отмене параллельных зачетов. Увеличить
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— Могу возразить серьезно — по поводу отмены параллельного зачета. Когда поднимается флаг России на международных соревнованиях, никто не знает, кто родил, кто воспитал и кто поднял на пьедестал этого ребенка, — отметила Винер. — Поэтому никто не должен быть забыт. И если мы будем награждать те регионы, города и школы, которые нашли ребенка, взяли и подняли на ноги, тренеров от первого до того, кто привел в сборную, до тренера сборной — нет ничего зазорного. Мы воспитываем детей так, чтобы на пьедестале они помнили, из какого они города, кто первый тренер, кто второй и так далее. Это ужасно, когда ребенок не помнит.

Почему мы торгуемся, когда мы медаль можем дать и тому, и тому. Пора прекратить эти разборки, у нас одна страна, и гимн поют всем, кто приложил руку к становлению чемпионки. Бывают так, что дети «пересиживают», из-за того что тренеры не хотят отдавать их в сборную, теряя на этом в деньгах.

Надо продолжать платить этим тренерам зарплату, а детей как можно раньше отдавать в сборную. Мы это делаем за счет спонсоров и за многие другие счета. А после победы на Олимпийских играх мы, может, делаем неправильно, но собираемся на тренерском совете и распределяем призовые между всеми тренерами девочки, кто принимал участие в становлении — честно и порядочно. И никто у нас никогда не оставался обиженным.
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