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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29824361/
22 мая 2017, 12:44 | Летние: Гимнастика | БЕЛТА

Гимнаст Илья Яковлев стал серебряным призером на международном турнире в Хорватии

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Яковлев стал серебряным призером на международном турнире по спортивной гимнастике World Challenge Cup 2017 в хорватском Осиеке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской ассоциации гимнастики.

В квалификации соревнований в опорном прыжке Илья Яковлев занял третье место — 14,075, а в финале этой дисциплины получил от судей 14.200 балла и стал обладателем серебряной медали. Лучше белоруса в опорном прыжке выступил лишь Одрис Нин Рейес из Доминиканской Республики — 14,484 балла. Третье место занял Андрей Медведев — 14,134, представляющий Израиль.

Для Ильи Яковлева серебро в Осиеке — лучший результат в карьере, никогда прежде на пьедестал столь крупных соревнований он не поднимался.

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