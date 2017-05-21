Золотые художества: сестры Аверины выиграли все личные виды чемпионата Европы
БУДАПЕШТ, 21 мая. /Спец.корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионат Европы по художественной гимнастике, завершившийся в воскресенье в Будапеште, стал настоящим бенефисом двух его дебютанток — сестер Дины и Арины Авериных, выигравших в заключительный день все четыре золота в индивидуальных упражнениях с отдельными снарядами. Этот успех делает гимнасток основными претендентками на участие в чемпионате мира в Италии.
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Включение 18-летних сестер Авериных в состав сборной России на ЧЕ-2017 было вполне оправданным, на их счету уже в этом сезоне было несколько побед на этапах Кубка мира и
Бенефис дебютанток
«Аверины сегодня были просто в ударе, и это был их бенефис, — отметила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина
«Саша Солдатова, конечно, достойна большего, но ей, к сожалению, мешает боязнь раскрыться и показать все, что она умеет. А может она в два раза больше и лучше», — считает главный тренер национальной команды.
Уверенная Дина и сомневающаяся Арина
Дина Аверина в воскресенье выиграла золото в упражнениях с обручем и лентой, ее сестра Арина — с мячом и булавами.
Арина Аверина призналась журналистам, что перед приездом в Будапешт она испытывала проблемы со здоровьем. «У меня перед чемпионатом Европы была травма, и мы сразу убрали элементы, которые больно было делать, поэтому меня абсолютно сегодня не беспокоили боли. Почему мне удалось здесь выступить хорошо? Наверное, благодаря трудолюбию и желанию выложиться на сто процентов, у меня даже мысли не было, что
Дина Аверина, в отличие от своей сестры, не была так уверена в своем успехе. «Сегодня я старалась исправить все свои ошибки, допущенные накануне в квалификации, но когда увидела, что я первая в упражнении с обручем, то была в таком шоке и даже чуть не расплакалась, — призналась Дина. — Если говорить про золото в упражнении с лентой, то я вообще не ожидала, что такое может случиться, и переспрашивала всех, правда ли это».
В упражнениях с булавами Дина Аверина заняла второе место, уступив своей сестре Арине.
«В упражнениях с булавами я проиграла Арине всего 0,075 балла. Я очень рада, что она выиграла у меня, а не
Юниоркам не нашлось равных в групповых упражнениях
Первыми в воскресенье боролись за награды юниорки в групповых упражнениях. Сборная России в составе Ольги Садомской, Кристины Телятниковой, Дарьи Перевозчиковой, Ксении Марковой, Елизаветы Богацковой и Дианы Менжинской выиграла золото.
«Юниорки блестяще выполнили групповые упражнения; эти девочки идут на смену тем, кто выступал на Олимпийских играх в Рио, — считает
«Медали чемпионата Европы пока являются самыми ценными для нас, — призналась гимнастка Маркова. — Они стимулируют нас идти дальше, мы все мечтаем выступить на Олимпиаде-2020 в Токио. Но для того, чтобы попасть туда, нам нужно еще очень много работать».
Сборная России в командном турнире одержала победу по всем статьям
Свой медальный поход российские гимнастки начали еще в субботу, когда по итогам командного турнира одержали убедительнейшую победу над всеми остальными соперницами, набрав в сумме 182,175 балла. Второе место заняли представительницы Белоруссии (171,450), третье — команда Болгарии (170,300). Чемпионками Европы стали Солдатова и сестры Аверины, а также юниорская команда России в групповых упражнениях.
«Мы выиграли по всем статьям с новым составом и оценками, которые зашкаливают, — заметила в субботу по окончании командного турнира
«В этот раз победитель в командных соревнованиях определяется
На ЧЕ-2017 была введена новая система командных соревнований — при выявлении сильнейшей сборной складывались результаты, показанные взрослыми спортсменками в квалификации в отдельных видах (Солдатова и Аверины), и к ним прибавлялась сумма баллов за два дня, которую набрали юниорки в групповых упражнениях с десятью булавами.
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