Белоруска Алина Горносько заняла третье место на ЧЕ по художественной гимнастике

В отдельных видах она уверенно выполнила композицию с мячом и получила за свое выступление 17,550 балла, став обладателем бронзовой награды. Победила в этом виде россиянка Арина Аверина — 18,850 балла. Серебро у другой представительницы России Александры Солдатовой — 18,125. Алина Горносько также заняла четвертое место в упражнении с булавами — 17,250 очка (золотая медаль вновь у Арины Авериной — 19,075) и пятую позицию после выступления с лентой — 16,550.

В финалах отдельных упражнений приняла участие еще одна белоруска Екатерина Галкина, лучшим результатом которой стало пятое место в упражнении с обручем. В командных выступлениях белорусская юниорская дружина с десятью булавами в составе Вероники Беляевой, Анастасии Макуцевич, Алины Трушкиной, Дианы Мисюченко, Лолиты Мацкевич и Ксении Еременко расположилась на четвертом месте в итоговом протоколе — 16,300 балла. Лучшими на чемпионате Европы стали россиянки — 16,950.

Бронзовая медаль Алины Горносько вторая в копилке сборной Беларуси. Ранее белорусские грации на континентальном форуме в столице Венгрии завоевали серебряную награду в командном многоборье (результат определялся по итогам квалификации в отдельных видах и юниорских сборных в групповых упражнениях), уступив лишь россиянкам.