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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29815987/
21 мая 2017, 15:57 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Россиянки завоевали шесть золотых медалей на ЧЕ по художественной гимнастике

БУДАПЕШТ, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России завоевала шесть золотых медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике, одержав победу в неофициальном общем зачете.

Всего на счету россиянок девять медалей среди которых три серебряных. Увеличить
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Турнир прошел 19—21 мая в Будапеште. Всего на счету россиянок девять медалей, среди которых три серебряных.

Российские спортсменки одержали победы во всех дисциплинах. Александра Солдатова, сестры Дина и Арина Аверины завоевали золотые медали в командном первенстве. На счету Дины Авериной также золото в упражнениях с обручем и лентой, серебро в упражнении с булавами. В активе ее сестры Арины золотые медали в упражнениях с мячом и булавами. Солдатова стала второй в упражнениях с обручем и мячом.

Юниорская сборная России в составе Ольги Садомской, Кристины Телятниковой, Дарьи Перевозчиковой, Ксении Марковой, Елизаветы Богацковой и Дианы Менжинской завоевала золото в групповых упражнениях (соревнования проводились в рамках взрослого чемпионата Европы).
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Новости Гимнастики

Гимнастка Арина Аверина стала чемпионкой Европы в упражнениях с булавами

Гимнастка Арина Аверина стала чемпионкой Европы в упражнениях с булавами

БУДАПЕШТ, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянка Арина Аверина выиграла золотую медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с булавами. Спортсменка набрала в финале 19,075 балла.
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21 мая

Россиянки завоевали шесть золотых медалей на ЧЕ по художественной гимнастике

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