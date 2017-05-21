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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29815724/
21 мая 2017, 15:13 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Гимнастка Арина Аверина стала чемпионкой Европы в упражнениях с булавами

БУДАПЕШТ, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянка Арина Аверина выиграла золотую медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с булавами. Спортсменка набрала в финале 19,075 балла.

Второе место в этом виде заняла ее сестра Дина Аверина. Увеличить
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Второе место в этом виде заняла сестра победительницы Дина Аверина (19,000). Тройку замкнула представительница Израиля Линой Ашрам (17,750).

В финале упражнений с булавами выступали восемь сильнейших гимнасток по итогам квалификационных соревнований. Дина Аверина вышла в финал с первого места в отборочном турнире (19,325), Арина Аверина — со второго (19,300).

Ранее сестры Аверины стали чемпионками Европы — 2017 в командном первенстве. Арина также завоевала золото в упражнениях с мячом, Дина — с обручем.

В воскресенье также будут разыграны награды чемпионата Европы в упражнениях с лентой.
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