Гимнастка Дина Аверина стала чемпионкой Европы в упражнениях с обручем

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Соотечественница победительницы Александра Солдатова (18,150) стала второй. Тройку замкнула представительница Израиля Линой Ашрам (17,975).

В финале упражнений с обручем выступали восемь сильнейших гимнасток по итогам квалификационных соревнований. Солдатова вышла в финал с первого места в отборочном турнире (18,600), Дина Аверина — с четвертого (17,625).

Аверина ранее стала чемпионкой Европы — 2017 в командном первенстве, завоевав свою первую медаль на европейских/мировых первенствах.

Солдатова является двукратной чемпионкой мира (2014, 2015) и Европы (2015, 2017) в командном первенстве. Для нее серебряная медаль, завоеванная в упражнении с обручем, стала первой на чемпионатах Европы.

В воскресенье также будут разыграны награды чемпионата Европы в упражнениях с мячом, булавами и лентой.