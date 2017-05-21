Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29815388/
21 мая 2017, 14:33 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Гимнастка Дина Аверина стала чемпионкой Европы в упражнениях с обручем

БУДАПЕШТ, 21 мая. /Спец.корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата Европы в финале упражнений с обручем, набрав 18,200 балла.

Еще одна россиянка Александра Солдатова стала второй. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соотечественница победительницы Александра Солдатова (18,150) стала второй. Тройку замкнула представительница Израиля Линой Ашрам (17,975).

В финале упражнений с обручем выступали восемь сильнейших гимнасток по итогам квалификационных соревнований. Солдатова вышла в финал с первого места в отборочном турнире (18,600), Дина Аверина — с четвертого (17,625).

Аверина ранее стала чемпионкой Европы — 2017 в командном первенстве, завоевав свою первую медаль на европейских/мировых первенствах.

Солдатова является двукратной чемпионкой мира (2014, 2015) и Европы (2015, 2017) в командном первенстве. Для нее серебряная медаль, завоеванная в упражнении с обручем, стала первой на чемпионатах Европы.

В воскресенье также будут разыграны награды чемпионата Европы в упражнениях с мячом, булавами и лентой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гимнастики

Юниорская сборная РФ победила на ЧЕ по художественной гимнастике в групповых упражнениях

БУДАПЕШТ, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Юниорская сборная России по художественной гимнастике выиграла золотые медали чемпионата Европы в групповых упражнениях. Россиянки в финале набрали 16,950 балла.
Еще 7 новостей  Все новости
21 мая

Гимнастка Дина Аверина стала чемпионкой Европы в упражнениях с обручем

Бертомеу: клубы Единой лиги ВТБ не работают над увеличением посещаемости

IIHF не планирует проводить ЧМ более, чем в двух странах одновременно