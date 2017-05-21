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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29814908/
21 мая 2017, 12:54 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Юниорская сборная РФ победила на ЧЕ по художественной гимнастике в групповых упражнениях

БУДАПЕШТ, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Юниорская сборная России по художественной гимнастике выиграла золотые медали чемпионата Европы в групповых упражнениях. Россиянки в финале набрали 16,950 балла.

Чемпионками Европы стали Ольга Садомская, Кристина Телятникова, Дарья Перевозчикова, Ксения Маркова, Елизавета Богацкова и Диана Менжинская. Второе место заняла сборная Италии (16,700), третье — команда Израиля (16,600).

В финале групповых упражнений выступали восемь сильнейших команд по итогам двухдневной квалификации. Россиянки вышли в решающую часть соревнований с первого места (34,200).

Золото в групповых упражнениях стало для российской команды второй наградой высшего достоинства, которую она завоевала на этом ЧЕ. В субботу россиянкам не было равных в командном турнире. Чемпионками Европы стали Александра Солдатова и сестры Дина и Арина Аверины.

В заключительный день соревнований также состоятся финалы в отдельных упражнениях среди взрослых.

Чемпионат и юниорское первенство Европы по художественной гимнастике завершится 21 мая.
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