Юниорская сборная РФ победила на ЧЕ по художественной гимнастике в групповых упражнениях

Чемпионками Европы стали Ольга Садомская, Кристина Телятникова, Дарья Перевозчикова, Ксения Маркова, Елизавета Богацкова и Диана Менжинская. Второе место заняла сборная Италии (16,700), третье — команда Израиля (16,600).

В финале групповых упражнений выступали восемь сильнейших команд по итогам двухдневной квалификации. Россиянки вышли в решающую часть соревнований с первого места (34,200).

Золото в групповых упражнениях стало для российской команды второй наградой высшего достоинства, которую она завоевала на этом ЧЕ. В субботу россиянкам не было равных в командном турнире. Чемпионками Европы стали Александра Солдатова и сестры Дина и Арина Аверины.

В заключительный день соревнований также состоятся финалы в отдельных упражнениях среди взрослых.

Чемпионат и юниорское первенство Европы по художественной гимнастике завершится 21 мая.