Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29813812/
21 мая 2017, 11:18 | Летние: Гимнастика | БЕЛТА

Белорусские грации завоевали серебряную медаль в командном многоборье на ЧЕ в Будапеште

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси завоевала серебряную медаль в командном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>21 мая Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Сборная <span class=error>Беларуси</span> завоевала серебряную медаль в командном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике который проходит в Будапеште сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На континентальном форуме впервые победители и призеры в этом виде программы определялись по сумме баллов выступления гимнасток в квалификации отдельных видов и юниорской сборной в групповых упражнениях. Алина Горносько и Екатерина Галкина успешно выступили в индивидуальных соревнованиях. В команде Беларусь представили юниорки Вероника Беляева, Анастасия Макуцевич, Алина Трушкина, Диана Мисюченко, Лолита Мацкевич и Ксения Еременко. В сумме спортсменки набрали 171,450 балла. Опередили белорусок лишь россиянки (182,175 балла), которых в командном многоборье представляли такие известные гимнастки, как Александра Солдатова, Дина и Арина Аверины. Бронзовыми призерами стали гимнастки из Болгарии — 170,300 балла.

На чемпионате Европы в Будапеште сегодня состоятся финалы в отдельных видах, в которых выступят Екатерина Галкина и Алина Горносько. Также будут разыграны медали в командных выступлениях.

Главным же стартом для белорусских граций станет чемпионат мира, который с 30 августа по 3 сентября примет итальянский Пезаро.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гимнастики

Белорусская гимнастка Екатерина Галкина завоевала две награды в отдельных упражнениях на КМ в Италии

Белорусская гимнастка Екатерина Галкина завоевала две награды в отдельных упражнениях на КМ в Италии

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Екатерина Галкина завоевала две награды в отдельных упражнениях на этапе Кубке мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 3 новости  Все новости
Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году
Опубликован график отключения горячей воды в июне
Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году