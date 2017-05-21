Белорусские грации завоевали серебряную медаль в командном многоборье на ЧЕ в Будапеште

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На континентальном форуме впервые победители и призеры в этом виде программы определялись по сумме баллов выступления гимнасток в квалификации отдельных видов и юниорской сборной в групповых упражнениях. Алина Горносько и Екатерина Галкина успешно выступили в индивидуальных соревнованиях. В команде Беларусь представили юниорки Вероника Беляева, Анастасия Макуцевич, Алина Трушкина, Диана Мисюченко, Лолита Мацкевич и Ксения Еременко. В сумме спортсменки набрали 171,450 балла. Опередили белорусок лишь россиянки (182,175 балла), которых в командном многоборье представляли такие известные гимнастки, как Александра Солдатова, Дина и Арина Аверины. Бронзовыми призерами стали гимнастки из Болгарии — 170,300 балла.

На чемпионате Европы в Будапеште сегодня состоятся финалы в отдельных видах, в которых выступят Екатерина Галкина и Алина Горносько. Также будут разыграны медали в командных выступлениях.

Главным же стартом для белорусских граций станет чемпионат мира, который с 30 августа по 3 сентября примет итальянский Пезаро.