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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29813075/
21 мая 2017, 10:37 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Гимнасты РФ взяли два золота и серебро в первый день финалов на Кубке вызова в Осиеке

МОСКВА, 21 мая — Р-Спорт. Россияне завоевали две золотые и одну серебряную медали в первый день финальных соревнований на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике в хорватском Осиеке.

Золотые медали соревнований в субботу завоевали Кирилл Прокопьев и Анастасия Ильянкова, а серебряным призером стал Сергей Ельцов.

Прокопьев с результатом 14,767 балла победил в вольных упражнениях, а Ильянкова стала первой на разновысоких брусьях (14,200). Ельцов показал результат 14,700 балла на параллельных брусьях, уступив лишь колумбийцу Хоссимару Кальво Морено (14,767).

Соревнования в Осиеке завершатся в воскресенье, 21 мая.
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