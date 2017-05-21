Гимнасты РФ взяли два золота и серебро в первый день финалов на Кубке вызова в Осиеке

Золотые медали соревнований в субботу завоевали Кирилл Прокопьев и Анастасия Ильянкова, а серебряным призером стал Сергей Ельцов.

Прокопьев с результатом 14,767 балла победил в вольных упражнениях, а Ильянкова стала первой на разновысоких брусьях (14,200). Ельцов показал результат 14,700 балла на параллельных брусьях, уступив лишь колумбийцу Хоссимару Кальво Морено (14,767).

Соревнования в Осиеке завершатся в воскресенье, 21 мая.