Гимнасты РФ взяли два золота и серебро в первый день финалов на Кубке вызова в Осиеке
МОСКВА, 21 мая —
Р-Спорт. Россияне завоевали две золотые и одну серебряную медали в первый день финальных соревнований на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике в хорватском Осиеке.
Золотые медали соревнований в субботу завоевали Кирилл Прокопьев и Анастасия Ильянкова, а серебряным призером стал Сергей Ельцов.
Прокопьев с результатом 14,767 балла победил в вольных упражнениях, а Ильянкова стала первой на разновысоких брусьях (14,200). Ельцов показал результат 14,700 балла на параллельных брусьях, уступив лишь колумбийцу Хоссимару Кальво Морено (14,767).
Соревнования в Осиеке завершатся в воскресенье, 21 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter