Гимнастка Солдатова считает очень важным выигранное золото ЧЕ в командном турнире

Российские спортсменки одержали победу в командном турнире, набрав в сумме 182,175 балла. Второе место заняли представительницы Белоруссии (171,450), третье — команда Болгарии (170,300). Чемпионками Европы стали Александра Солдатова и сестры Дина и Арина Аверины, а также юниорская команда России в групповых упражнениях (Ольга Садомская, Кристина Телятникова, Дарья Перевозчикова, Ксения Маркова, Елизавета Богацкова и Диана Менжинская).

«Я старалась выступить здесь по максимуму: что-то получилось, а что-то нет, с тренером пообщаемся и сделаем выводы, — заметила Солдатова. — Это медаль командная, для меня она очень важна. Не бывает медалей, которые не важны. Но нужно постоянно показывать свой максимум, над чем мы всегда работаем».

В воскресенье 18-летняя Солдатова выступит в финалах в упражнениях с обручем, мячом и лентой.