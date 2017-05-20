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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29812197/
20 мая 2017, 23:03 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Гимнастка Солдатова считает очень важным выигранное золото ЧЕ в командном турнире

БУДАПЕШТ, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер сборной России по художественной гимнастике Александра Солдатова, уже имеющая в своем активе золотые медали чемпионатов мира и Европы, считает очень важной победу в командном турнире европейского первенства, которое проходит в эти дни в Будапеште.

Российские спортсменки одержали победу в командном турнире, набрав в сумме 182,175 балла. Второе место заняли представительницы Белоруссии (171,450), третье — команда Болгарии (170,300). Чемпионками Европы стали Александра Солдатова и сестры Дина и Арина Аверины, а также юниорская команда России в групповых упражнениях (Ольга Садомская, Кристина Телятникова, Дарья Перевозчикова, Ксения Маркова, Елизавета Богацкова и Диана Менжинская).

«Я старалась выступить здесь по максимуму: что-то получилось, а что-то нет, с тренером пообщаемся и сделаем выводы, — заметила Солдатова. — Это медаль командная, для меня она очень важна. Не бывает медалей, которые не важны. Но нужно постоянно показывать свой максимум, над чем мы всегда работаем».

В воскресенье 18-летняя Солдатова выступит в финалах в упражнениях с обручем, мячом и лентой.
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БУДАПЕШТ, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по художественной гимнастике, начавшая новый олимпийский цикл в новом составе, сумела одержать в командном турнире чемпионата Европы безоговорочную победу. Об этом сообщила журналистам главный тренер и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
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