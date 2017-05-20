Гимнастка Дина Аверина вышла в финалы ЧЕ-2017 в упражнениях с булавами и с лентой

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Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Будапеште (Венгрия) с 19 по 21 мая. В финале упражнений с булавами Дина Аверина набрала 19,325 балла, показав первый результат, второй стала Арина Аверина (19,300 балла). В упражнениях с лентой у россиянок в финал вышли Александра Солдатова, ставшая первой в квалификации (18,975 балла) и Дина Аверина, занявшая 6-е место (16,550 балла).

Также юниорская сборная России вышла в финал в групповых упражнениях, выиграв квалификацию (17,000 балла).

Днем ранее Солдатова вышла в финалы в упражнениях с обручем и с мячом, Дина Аверина — с обручем, Арина Аверина — с мячом.